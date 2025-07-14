Атака по Кіровоградщині: уламки дронів спричинили пожежу

У ніч проти 14 липня російські війська здійснили атаку на Кіровоградщину, застосувавши ударні безпілотники. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, сили протиповітряної оборони оперативно відреагували та успішно знищили ворожі дрони над регіоном. Проте уламки збитих БпЛА призвели до двох інцидентів на землі.

📌 Один із дронів упав просто на поле, засіяне пшеницею. Від удару виникла пожежа, яка могла загрожувати поширенням через спекотну погоду та суху рослинність. Однак підрозділи ДСНС прибули на місце та оперативно ліквідували вогонь, запобігши подальшому розповсюдженню полум’я.

📌 Ще один безпілотник впав у безпосередній близькості до приватного будинку в Кропивницькому районі. На щастя, обійшлося без руйнувань та жертв — уламки не зачепили житло, а мешканці не постраждали.

📢 «Сьогодні вночі Кіровоградщина зазнала чергової ворожої атаки БПЛА. Через уламки збитого дрона в Кропивницькому районі області сталася пожежа на полі з пшеницею площею 20 га. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань», – повідомили рятувальники ДСНС.

☝️ Голова ОВА закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, наголосивши на важливості своєчасного укриття. Він підкреслив, що кожне виявлення дронів — це не лише робота ППО, а й злагоджена взаємодія усіх сил оборони та рятувальних служб.

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🛑 Атака на Кіровоградщину — лише одна з багатьох нічних атак росії. Напередодні повідомлялося про удари по Сумській і Дніпропетровській областях. Зокрема, у Сумській області загинули двоє чоловіків, а ще четверо мешканців, серед яких семирічна дитина, зазнали поранень. Водночас у Дніпропетровській — поранення дістали троє людей, включно з двома 13-річними дівчатами.

Українська влада продовжує закликати союзників до посилення допомоги у сфері ППО, щоб зменшити кількість жертв і наслідків таких атак.