Ворожий удар по Сумщині: двоє загиблих, серед поранених – дитина

У ніч на неділю, 14 липня, Сумщина знову опинилася під масованим обстрілом з боку російських окупаційних військ. Внаслідок чергової російської атаки на Сумщину щонайменше двоє мирних жителів загинули, ще кілька людей, серед яких малолітня дитина, зазнали поранень. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його словами, ворог цілився по території одразу двох громад – Шосткинської та Сумської. Найбільших руйнувань і людських втрат зазнала саме Шосткинська громада, де росіяни застосували безпілотні літальні апарати (БпЛА) та керовані авіаційні бомби.

⚠️ У результаті цієї атаки загинули двоє чоловіків віком 50 та 55 років.

Обидві жертви перебували просто неба під час удару й загинули на місці від отриманих травм.

Ч етверо людей дістали поранення , серед них — семирічна дитина . 30-річна жінка та її малолітній син були госпіталізовані до медичного закладу.

, серед них — . 30-річна жінка та її малолітній син були госпіталізовані до медичного закладу. Ще одну жінку того ж віку, яка також постраждала під час атаки, лікарі прооперували.

Крім того, один поранений чоловік віком 30 років звернувся по допомогу і наразі проходить амбулаторне лікування.

Згідно з інформацією, наданою очільником області, у Шостці пошкоджено понад 30 об’єктів – як багатоповерхових, так і приватних житлових будинків. Значної шкоди зазнали й нежитлові споруди. Крім того, було повністю зруйновано один з об’єктів цивільної інфраструктури. Роботи з ліквідації наслідків тривають, масштаби руйнувань уточнюються.

🔥 У межах Сумської громади через влучання ворожих дронів розпочалася масштабна пожежа в нежитлових будівлях. Постраждалих у цьому випадку немає. Як зазначив Григоров, займання охопило одразу кілька локацій.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, удар безпілотника припав по цивільному об’єкту в місті Суми, внаслідок чого сталося часткове руйнування будівлі. Вогонь поширився як на покрівлю, так і всередину приміщення. Пожежу вдалося ліквідувати після тривалого гасіння, яке проводилося одночасно з кількох напрямків. Рятувальники застосували спеціальну техніку для роботи на висоті.

📌 Варто нагадати, що лише напередодні внаслідок іншого обстрілу околиць Сумської громади ударним дроном по об’єкту цивільної інфраструктури поранення отримали ще двоє цивільних людей.

📌 У п’ятницю, 11 липня, російські війська завдали ударів дронами-камікадзе по території Сумської громади.