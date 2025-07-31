Київ після удару: наслідки атаки, багато загиблих та поранених

Внаслідок нічного комбінованого удару по Києву загинули шестеро людей, серед них – шестирічна дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

📢 «Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 у Святошинському районі, 2 – в Солом’янському», – зазначив він. За словами Ткаченка, серед загиблих – хлопчик шести років.

Рятувальна операція продовжується, рятувальники й надалі працюють на місцях уражень.

Раніше Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок російської комбінованої атаки по Києву постраждало понад 27 локацій. Найбільше постраждали райони Солом’янський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський. За попередньою інформацією, загалом було зафіксовано 52 постраждалих, з них майже 30 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – дев’ять дітей.

💥 Вночі у місті рахують вибухи, вдень – кількість загиблих і поранених. З великим страхом очікують повідомлень медиків: +1, +2, постраждала дитина, загинула дитина… Скільки людей вдалося врятувати, деблокувати, надати допомогу, ушпиталити.

⚠️ Станом на зараз офіційно підтверджено 6 загиблих і 82 постраждалих. З них 44 людини перебувають у лікарнях. Хлопчик шести років помер у кареті швидкої допомоги, врятувати його не вдалося.

Серед постраждалих – щонайменше 10 дітей, з них п’ятеро госпіталізовані. Всі ці наслідки – результат дій російських окупантів. Поранена навіть п’ятимісячна дівчинка, в яку влучили снаряди агресора. Дані щодо кількості жертв і травмованих поки що не остаточні.

❗Уражено понад сто об’єктів інфраструктури: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади та університет. росіяни цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі. Одним із найбільш тяжких випадків стало пряме влучання ракети у під’їзд дев’ятиповерхового будинку у Святошинському районі, що повністю зруйнований. Такі дії ворога, на жаль, стають вже звичною практикою.

На місцях уражень сьогодні працюють усі служби. Вони роблять усе можливе, аби якнайшвидше витягти загиблих і надати допомогу сотням постраждалих.

📢 «Я дякую міністру МВС Ігорю Клименку, голові ДСНС Андрію Данику за допомогу на місці, за координацію зусиль. Дякую всім рятувальникам за кожен швидкий рух. Понад 300 героїв без зброї задіяно», – повідомив очільник Київської міської військової адміністрації.

Разом із головами постраждалих районів Сергієм Мовенком, Георгієм Зантараєю, Олександром Сазановичем та Софією Дунаєвською Ткаченко безпосередньо працює, щоб штаби могли оперативно прийняти та допомогти всім, хто цього потребує. Волонтери й організації, які підтримували місто після попередніх атак, знову працюють на місцях трагедії.

📢 «Це важкий день для столиці, але ми подолаємо втому, біль і смерть, а також російську агресію. Київ стоїть і тримає стрій», – резюмував очільник КМВА.

Рятувальники ДСНС надали коментарі:

☝️ Нагадаємо, що під час ракетного удару у столиці було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Також пошкоджено школу, дитячий садок і лікарню у різних районах міста. Раніше повідомляли про 27 постраждалих.

Рятувальники ДСНС повідомили, що Київ зазнав масованої атаки дронів. Попередньо повідомлялось, що постраждало четверо людей. Уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що спричинило займання газової труби у триповерховому житловому будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, проте рятувальники оперативно їх евакуювали.

В іншій частині району уламки безпілотника влучили у житловий будинок, що спричинило пожежу в одній з квартир і пошкодило кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Загоряння швидко ліквідували.

Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів Києва. Окрім того, уламки пошкодили дах п’ятиповерхового будинку, складську будівлю, а також спричинили загоряння ще одного автомобіля.

На всіх місцях подій працюють рятувальники й екстрені служби. Інформація щодо наслідків регулярно оновлюється.

❗За оновленими даними ДСНС, у Святошинському районі загинула мама з шестирічним сином. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше шести людей. Кількість постраждалих зросла до 52.

На місці трагедії безупинно працюють надзвичайники. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Допомогу надають медики, психологи ДСНС, волонтери та інші служби. Ліквідація наслідків продовжується у Святошинському та Солом’янському районах. До робіт залучені понад 300 рятувальників і 65 одиниць техніки ДСНС.

1 з 15

⚠️ Цієї ночі росія знову завдала удару по мирних жителях. Під прицілом – житлові будинки. Це ще одна ніч страху, болю і невиправних втрат для багатьох українських родин.

Коментар від Міністерства внутрішніх справ України:

Ігор Клименко повідомив про нічну атаку на Київ. росія продовжує цілеспрямовано бити по мирних жителях столиці. Сьогодні вночі ворог застосував ракети та дрони, що завдали значних руйнувань. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. За даними на 6:30 ранку, в Києві офіційно було підтверджено смерть однієї людини та понад двадцять поранених. Серед травмованих є троє поліцейських, які їхали на виклик. Крім того, двох людей вдалося врятувати з-під завалів будівель.

Один з ударів влучив у житлову багатоповерхівку, в результаті чого було зруйновано цілий під’їзд. Ігор Клименко перебуває безпосередньо на місці проведення пошуково-рятувальних робіт. Там працюють сили Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та поліція. Рятувальники розбирають завали, застосовуючи підйомних спеціалістів і інженерну техніку. Поліція забезпечує охорону периметра та допомагає в організації робіт.

1 з 3

Групи документування вже прибули на місця подій. Вони збирають докази ще одного воєнного злочину, скоєного російськими окупантами. Ігор Клименко звернувся до мешканців із проханням поставитися з розумінням до обмежень, які були запроваджені у зоні ураження. За його словами, це необхідно для забезпечення безпеки та ефективності роботи всіх служб.

Міністр внутрішніх справ України також розповів про складну операцію порятунку людини.

📢 «Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві», – повідомив він.

За словами Клименка, понад три години рятувальники ДСНС підтримували голосовий контакт із потерпілим. Чоловік провалився з другого поверху на перший, і його затисло конструкціями будівлі. Рятувальникам було вкрай важливо не втратити жодної хвилини, щоб врятувати його життя.

Процес дістатися до постраждалого був дуже складним. Рятувальники прорубали отвір у стіні сусідньої квартири, сформувавши своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб запобігти додатковим травмам під час порятунку. Ця операція вимагала максимальної обережності та злагодженості.

1 з 7

Наразі у столиці тривають пошуково-рятувальні роботи на двох локаціях, а аварійно-рятувальні роботи проводяться на шести. На всіх місцях ударів задіяна максимальна кількість техніки та кваліфікованих фахівців, які роблять усе можливе для порятунку людей.

За останніми даними, відомо про шість загиблих та понад п’ятдесят поранених. Ситуація залишається дуже складною, але служби працюють безперервно.

Ігор Клименко висловив щиру подяку кожному, хто намагається врятувати життя в таких надскладних умовах. Його слова є виявом підтримки тим, хто ризикує своїм здоров’ям і життям задля безпеки інших.