Понеділок, 9 Червня, 2025
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Рівненщина під ударом: комбінована атака рф, один поранений

Денис Молотов
Денис Молотов
Рівненщина під ударом: комбінована атака рф, один поранений

У ніч на неділю, 9 червня, війська рф здійснили масштабну повітряну атаку на територію Рівненської області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль, унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина.

📢 «Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена», — написав Коваль у Telegram.

Ідеться про жителя Рівненського району, який отримав поранення руки. Потерпілий наразі перебуває в медичному закладі, де йому надають необхідну допомогу.

☝️ За словами очільника ОВА, завдяки ефективній роботі української ППО вдалося знищити велику кількість ворожих цілей. На місцях падіння уламків або влучань працюють Сили оборони, рятувальні й комунальні служби. Олександр Коваль пообіцяв надати більше деталей згодом.

Вранці 9 червня в ОВА повідомили про чергову повітряну тривогу в області, під час якої сили протиповітряної оборони знову успішно відпрацювали.

📢 «Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає. Працюємо далі», — зазначили в адміністрації.

☝️ Нагадаємо, що раніше російські війська завдали ракетно-дронової атаки по містах Рівне та Дубно. Також унаслідок удару по Києву безпілотником було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

👉 Також раніше стало відомо, що російські окупаційні війська 9 червня здійснили авіаудар по Запоріжжю з використанням керованих авіабомб (КАБ). Про наслідки атаки повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

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