Неділя, 13 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атака дронів на Київ: троє поранених, масштабні пожежі

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака дронів на Київ: троє поранених, масштабні пожежі

У ніч на суботу, 12 квітня, Київ знову зазнав атаки ворожих ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок обстрілу у столиці постраждали люди, а також виникли масштабні пожежі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу», — написав мер у Telegram.

Згодом Кличко уточнив: «За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, у Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці».

⚠️ У Святошинському районі, куди влучили уламки безпілотників, сталися дві великі пожежі. Одна з них — на території одноповерхової складської будівлі площею 1500 квадратних метрів. За інформацією ДСНС, пожежу локалізували о 06:22 ранку, ліквідація тривала ще кілька годин.

⚠️ Друга пожежа сталася на території промислового підприємства, де горіли дві складські будівлі загальною площею 1000 та 150 квадратних метрів. Внаслідок вибуху та впливу відкритого вогню багато конструкцій зазнали часткового руйнування. Роботи з локалізації займання тривали до ранку.

«Станом на 10:00 ранку обидві пожежі були повністю ліквідовані», — повідомили у ДСНС.

 

⚠️ Водночас у Дарницькому районі уламки дрона впали на територію приватного будинку, зруйнувавши його. Постраждалих у цьому випадку немає.

☝️ Нагадаємо, що чергова атака російських ударних дронів на Київ — лише частина масштабного повітряного нападу на Україну в ніч на 12 квітня. У Харкові було зафіксовано три удари БпЛА, два з яких — у Немишлянському районі. Інформація про пошкодження уточнюється.

📌 Також відомо, що днем раніше, 11 квітня, російські дрони вдарили по Нікополю. У результаті постраждали 12 людей, серед яких 16-річний підліток. Там було пошкоджено гуртожиток і кілька автомобілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Майже 100 боїв за день: рф завдала 87 авіаударів та здійснила 5000 обстрілів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Смартфони та електроніка звільнені від мит Трампа

ВАЖЛИВО

Україна отримала $50 млн від Світового банку на реформу системи охорони здоров’я

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 58 бойових зіткнень, з них 14 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На фронті в бою загинув пілот F-16 Павло Іванов

ВІЙНА

ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

ПОДІЇ

Атака дрона по Сумах: пошкоджено склади підприємства

ВІЙНА

Віткофф пропонує Трампу віддати росії чотири області України — Reuters

ВСІ НОВИНИ

Литва виділить Україні 30 мільйонів євро на зброю, дрони й розмінування

ЕКОНОМІКА

Двоє чоловіків намагалися втекти з України через Дністер до Молдови

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип