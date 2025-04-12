Атака дронів на Київ: троє поранених, масштабні пожежі

У ніч на суботу, 12 квітня, Київ знову зазнав атаки ворожих ударних дронів-камікадзе типу «Shahed». Внаслідок обстрілу у столиці постраждали люди, а також виникли масштабні пожежі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу», — написав мер у Telegram.

Згодом Кличко уточнив: «За даними медиків, у результаті ворожої атаки цієї ночі, у Святошинському районі столиці троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці».

⚠️ У Святошинському районі, куди влучили уламки безпілотників, сталися дві великі пожежі. Одна з них — на території одноповерхової складської будівлі площею 1500 квадратних метрів. За інформацією ДСНС, пожежу локалізували о 06:22 ранку, ліквідація тривала ще кілька годин.

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⚠️ Друга пожежа сталася на території промислового підприємства, де горіли дві складські будівлі загальною площею 1000 та 150 квадратних метрів. Внаслідок вибуху та впливу відкритого вогню багато конструкцій зазнали часткового руйнування. Роботи з локалізації займання тривали до ранку.

✅ «Станом на 10:00 ранку обидві пожежі були повністю ліквідовані», — повідомили у ДСНС.

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⚠️ Водночас у Дарницькому районі уламки дрона впали на територію приватного будинку, зруйнувавши його. Постраждалих у цьому випадку немає.

☝️ Нагадаємо, що чергова атака російських ударних дронів на Київ — лише частина масштабного повітряного нападу на Україну в ніч на 12 квітня. У Харкові було зафіксовано три удари БпЛА, два з яких — у Немишлянському районі. Інформація про пошкодження уточнюється.

📌 Також відомо, що днем раніше, 11 квітня, російські дрони вдарили по Нікополю. У результаті постраждали 12 людей, серед яких 16-річний підліток. Там було пошкоджено гуртожиток і кілька автомобілів.