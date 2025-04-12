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Наслідки російської атаки на Харківщину: поранено чотирьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки російської атаки на Харківщину: поранено чотирьох людей

Уранці 12 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та селу Слатине, що розташоване в передмісті обласного центру. За інформацією Харківської обласної прокуратури, внаслідок атаки поранення отримали щонайменше четверо людей.

Близько 6:50 російська авіація скинула дві керовані авіабомби (КАБи) на житловий сектор у селі Слатине Харківського району. Внаслідок ударів було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків.

📢 «З-під завалів домоволодіння рятувальники деблокували 68-річного чоловіка. Потерпілий отримав травми, наразі він у стабільному стані. Ще двоє чоловіків дістали осколкових поранень», — повідомили у прокуратурі.

Раніше, близько 4:10, російські ударні дрони атакували підприємство в Немишлянському районі Харкова. У результаті поранення отримав 57-річний охоронець.

⚖️ За усіма фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Також рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу, яка виникла через ворожий обстріл по селу Хотімля Чугуївського району.

📢 «Сьогодні вранці ворожі війська завдали удару по селу Хотімля Чугуївського району.  Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одно- та двоповерховому житлових будинках на загальній площі 200 м кв.», – йдеться в офіційному повідомленні.

Постраждалих серед людей не зафіксовано. Пожежу було ліквідовано о 09:00. До ліквідації наслідків чергової ворожої атаки було залучено 16 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС.

📌 Нагадаємо, в ніч на суботу росія здійснила масовану атаку дронами «Shahed» на низку регіонів України. У Харкові було зафіксовано три удари БпЛА, два з яких також влучили в Немишлянському районі. У Києві внаслідок атаки постраждали троє людей та виникли три пожежі.

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