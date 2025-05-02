Атака дронами на Запоріжжя: росіяни завдали щонайменше 10 ударів, є постраждалі

Атака дронами на Запоріжжя сталася ввечері в четвер, 1 травня. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, російська армія здійснила щонайменше 10 ударів по місту. У результаті атаки постраждали цивільні, відомо про численні пошкодження будинків і пожежі.

О 22:07 Федоров опублікував повідомлення, у якому закликав мешканців негайно пройти в укриття. Згодом він підтвердив:

📢 «росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі».

Вже вранці 2 травня очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 14 людей. Серед постраждалих — десятеро чоловіків і четверо жінок.

📢 «Дев’ять з них зараз у лікарнях. П’ятеро отримали медичну допомогу на місці», — додав він.

🚑 Загибель 61-річного чоловіка, про яку раніше повідомлялося, не підтвердилася. Постраждалого рятувальники дістали з-під завалів, і нині він отримує необхідну медичну допомогу.

⚠️ Атака дронами на Запоріжжя була спрямована на цивільну забудову та житлові квартали. Уражень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки, об’єкти освіти й інфраструктури. Відомо про значні руйнування.

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За оновленими даними від Запорізької ОВА на ранок 2 травня:

📢 «Двоє у тяжкому стані, ще четверо – в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома. Шість – залишаються у лікарні під наглядом медиків. Двоє – чоловік та жінка – у тяжкому стані», — зазначив Федоров.

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Раніше повідомлялося про щонайменше вісім поранених унаслідок атаки. Проте кількість постраждалих зросла внаслідок нових уточнень після рятувальних робіт.

Також росіянами були зруйновані й приміщення локомотиворемонтного заводу Укрзалізниці – цивільного підприємства, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Для того, щоб оцінити стан усіх пошкоджених росіянами будівель, знадобиться кілька днів. Але вже з ночі комунальники розпочали ліквідацію наслідків атаки.