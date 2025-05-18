Атака дронами на Київщину: загинула жінка, постраждали діти

У ніч проти неділі, 18 травня, Київську область атакували понад 150 ворожих дронів. Це одна з наймасованіших атак БпЛА по регіону, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА). Унаслідок обстрілу загинула жінка, поранено ще трьох людей, серед яких — дитина.

📢 «Постраждала ціла сім’я», — повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

📌 Головною ціллю удару став Обухівський район. В одному з населених пунктів загинула 27-річна жінка. Її 4-річного сина з осколковими пораненнями обличчя госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит». Його 59-річного дідуся прооперували, стан чоловіка задовільний. 61-річна бабуся отримала численні осколкові поранення і перебуває під наглядом лікарів у місцевій лікарні.

📢 «ППО збила ворожі цілі над областю», — повідомляє Київська ОВА. — «Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки».

📌 В Обухівському районі частково зруйновано приватний будинок, вибито скло у семи багатоповерхівках, а також пошкоджено приміщення освітніх закладів, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та кілька автомобілів.

📌 У Фастівському районі дрони спричинили пожежу на території комбікормового заводу. Також там зруйновано складські приміщення, господарську будівлю та пошкоджено два приватних будинки.

📌 Вибухи також було зафіксовано в Києві близько 06:35 у суботу. У столиці працювали сили ППО. Одне з займання сталося у нежитловому секторі Святошинського району.

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☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що смертоносна атака російського дрона на пасажирський мікроавтобус у Сумській області, що сталася 17 травня, виявилася найкривавішою за останні тижні. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл.