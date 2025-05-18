ООН: удар по автобусу на Сумщині – найкривавіша атака за останні тижні

Смертоносна атака російського дрона на пасажирський мікроавтобус у Сумській області, що сталася 17 травня, виявилася найкривавішою за останні тижні. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл.

📢 «Повідомляється про загибель дев’яти цивільних осіб, цей обстріл став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів. Це суворе нагадування про те, що цивільні особи продовжують гинути і діставати поранення щодня по всій Україні», — зазначила Белл.

Моніторингова місія наразі збирає додаткову інформацію щодо деталей нападу, кількості поранених і обставин трагедії. Попередньо встановлено, що удар безпілотника був спрямований на автобус, який перевозив мирних мешканців, евакуйованих із прифронтової зони. Більшість пасажирів становили жінки.

Трагічний інцидент стався неподалік Білопілля — російські війська завдали удару вранці у суботу, використовуючи дрон. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей. Серед загиблих — ціла родина: батько, мати та донька.

За офіційними даними, семеро людей отримали поранення і нині перебувають у медичних закладах. Відомо, що автобус здійснював евакуаційний рейс, однак був обстріляний під час руху.

☝️Шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, закликавши міжнародну спільноту до рішучих дій щодо рф.

📢 «Треба тиснути на росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни», — наголосив глава держави.