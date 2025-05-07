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Атака БпЛА на оборонні заводи у Тулі та Саранську

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА на оборонні заводи у Тулі та Саранську

У ніч проти середи, 7 травня, у російських містах Тула та Саранськ спалахнули масштабні пожежі після ймовірної атаки безпілотників (БпЛА). Про це повідомляють інформаційні Telegram-канали та очевидці, які публікують кадри загорянь у соцмережах.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, у Тулі займання сталося в районі двох стратегічно важливих підприємств оборонно-промислового комплексу, що входять до структури держкорпорації «Ростех».

Атака БпЛА на оборонні заводи у Тулі та Саранську📢 «Місцеві жителі та пабліки інформують про дим у районі вулиці Щегловська Засіка. Там розташовані два оборонні об’єкти: АТ “Конструкторське бюро приладобудування”, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, та НВО “СПЛАВ”, що спеціалізується на реактивних системах залпового вогню», — зазначає джерело.

За словами авторів публікації, обидва підприємства розміщені приблизно за кілометр одне від одного. Проте точне місце займання наразі не підтверджено.

Тим часом Telegram-канал Exilenova+ оприлюднив відео масштабної пожежі в Саранську — столиці Мордовії. На записі чутно звуки повітряної тривоги.

За даними каналу ВЧК-ОГПУ, у Саранську загоряння сталося на території заводу «Хіммаш», який також пов’язують із військово-промисловим комплексом росії.

☝️ Раніше повідомлялося, що завод «Оптоволоконні системи» у Саранську вже неодноразово зазнавав ударів з боку БпЛА. Завод «Оптиковолоконні системи» є єдиним у рф підприємством, що займається виробництвом оптичного волокна. За відкритими даними, його потужності становлять до 4 мільйонів кілометрів волокна щорічно.

Крім того, у ніч на 7 травня мешканці москви повідомляли про серію вибухів. Столиця рф зазнала масованої атаки дронів з різних напрямків.

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