6 млн громадян не уточнили данні в ТЦК: Рада ухвалили знижку 50% на сплату штрафу

Верховна Рада України на пленарному засіданні ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт №12093. Він спрямований на впорядкування уточнення військово-облікових даних громадян. Документ дає змогу скористатись «дисконтом» у 50% знижки для українців при сплаті штрафу за уточнення даних «із запізненням». Рішення підтримали 231 народний депутат. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши порядок денний Верховної Ради на 9 січня у своєму Телеграм-каналі.

Проєкт закону містить кілька ключових положень:

пропонується доповнити статтею 2799, яка дозволяє особам, притягнутим до адміністративної відповідальності за статтями 210 та 210¹ КУпАП, подати заяву самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з повідомленням про вчинення вказаного порушення та згодою на розгляд справи за її відсутності; доповнити новою статтею 3003, яка передбачає надати можливість особі, яка притягнута до адміністративної відповідальності, в порядку передбаченому статтею 2799 КУпАП, добровільної сплати половини штрафу протягом 10 календарних днів з моменту набуття чинності постановою.



Документ також вносить зміни до інших статей КУпАП для узгодження з новими положеннями.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що реалізація цих змін стимулюватиме військовозобов’язаних уточнювати свої персональні дані. Також сприятиме наповненню Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. До того ж удосконалить процедури розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 2101 КУпАП, та надасть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, добровільно сплатити 50 %. (За не уточнення персональних даних у термін 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням. За це передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн).

За даними, наведеними у пояснювальній записці до законопроєкту, лише у 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних не оновили свої персональні дані.

Додатково повідомляється, що до кінця лютого у застосунку «Резерв+» громадяни зможуть отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію.

☝️ Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076, що передбачає запровадження базової військової підготовки.