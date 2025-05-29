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50% стратегічних ресурсів україни перебувають під окупацією

Денис Молотов
Денис Молотов
50% стратегічних ресурсів україни перебувають під окупацією

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук у середу, 28 травня, в інтерв’ю агентству Reuters заявила, що близько 50% ключових ресурсів, які мають стратегічне значення, наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Серед них — значна частина запасів вугілля, а також частково родовища літію, марганцю та інших корисних копалин.

📢 «Внаслідок війни та активних бойових дій уздовж лінії фронту протяжністю понад тисячу кілометрів, втрати галузі природних ресурсів склали орієнтовно 70 трильйонів гривень, або майже 1,7 трильйона доларів», — зазначила міністерка.

Як нагадує агентство, 30 квітня було підписано двосторонню угоду між США та Україною про створення спільного фонду відновлення із рівним розподілом участі — по 50% з кожного боку. Угода, що включає 12 окремих статей, передбачає співпрацю у сферах критично важливих мінералів, а також у секторі нафти й газу.

Від української сторони у проєкті бере участь Агентство державно-приватного партнерства при мінекономіки, а від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).

✅ 8 травня Верховна Рада вже ратифікувала цю угоду та ухвалила в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу. Очікується, що остаточне голосування відбудеться вже на початку червня.

📢 «Ми дуже сподіваємося, що завдяки реалізації цієї ініціативи вдасться максимально розкрити потенціал нашого гірничодобувного сектору. Сподіваємося, що ця угода приверне більше уваги до галузі й зробить іноземні інвестиції більш прозорими та привабливими», — сказала Гринчук.

☝️ За її словами, зараз частка галузі природних ресурсів у структурі ВВП становить лише 4%, хоча насправді можливості набагато більші.

У четвер Верховна Рада остаточно підтримала ратифікацію угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері надр.

📞 Після ухвалення документа відбулася телефонна розмова між президентами двох держав.

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