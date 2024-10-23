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€35 млрд для України остаточно затвердила Європейська Рада

Денис Молотов
Денис Молотов
€35 млрд для України остаточно затвердила Європейська Рада

Європейська Рада остаточно затвердила рішення про надання Україні кредиту у розмірі до 35 мільярдів євро. Його буде фінансованого коштом податків на надприбутки від заморожених російських активів. Про це стало відомо від угорського головування в Раді ЄС, яке повідомило про це в соцмережі X у середу, 23 жовтня.

📢 «Після успішного завершення письмової процедури Рада сьогодні прийняла пакет фінансової допомоги Україні, включаючи винятковий кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитної співпраці, який підтримає Україну в погашенні кредитів на суму до 45 млрд євро, наданих партнерами по ЄС та G7», – йдеться у заяві.

Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Напередодні Європейський парламент погодив виділення Україні цього кредиту в розмірі 35 млрд євро. Однак очікується, що сума може бути скоригована після внеску США, який може скласти до 20 мільярдів доларів.

Водночас Велика Британія вже оголосила про свій внесок у рамках кредиту G7, який становить майже 3 мільярди доларів.

€35 млрд для України остаточно затвердила Європейська Рада

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 1,1 мільярда доларів. Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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