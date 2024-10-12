Звільнився з Пенсійного фонду син арештованої голови Хмельницької МСЕК

Син очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи, яка фігурує у справі про корупцію та наразі перебуває під вартою, Олександр Крупа звільнився з посади керівника обласного Управління Пенсійного фонду. Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на власні джерела у відповідному відомстві.

Згідно з інформацією, Олександр Крупа подав заяву про звільнення за власним бажанням. Наразі його обов’язки виконує перша заступниця Марія Квятковська. У відповіді на запит журналістів «ЖАР.INFO» Пенсійний фонд підтвердив звільнення Крупи, вказавши, що його було знято з посади 10 жовтня.

👉 Також 4 жовтня Офіс Генерального прокурора повідомив, що Тетяна Крупа, голова Хмельницької МСЕК, та її син, високопосадовець Пенсійного фонду, були викриті у справі про незаконне збагачення. Під час обшуків у їхніх будинках було вилучено близько 6 млн доларів у різних валютах. Також знайшли дорогі прикраси й документи, що можуть свідчити про відмивання грошей через бізнес-проєкти.

📌 Повідомляється, що під час обшуку керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей. Фігуранти справи викинули через вікно дві сумки, у яких було півмільйона доларів. Тоді були проведені обшуки й в сина керівниці МСЕК, який обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду. У квартирах знайшли гроші в шафах, шухлядах та інших прихованих місцях.

📌 7 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Тетяни Крупи на 60 діб. У СІЗО корупціонерка просидить до 3 грудня, з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.