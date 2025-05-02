П’ятниця, 2 Травня, 2025
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«Звєзда» на росії уражена безпілотниками – ЦПД

Денис Молотов
Денис Молотов
«Звєзда» на росії уражена безпілотниками - ЦПД

У Ставропольському краї на росії дрони вразили один із найважливіших об’єктів Головного розвідувального управління рф — військову частину космічної розвідки, відому як об’єкт «Звєзда». Про це 2 травня повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

📢 «Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки рф, відомої як об’єкт Звєзда, у Ставропольському краї», — зазначив він.

За словами Коваленка, цей об’єкт є однією з ключових ланок російської системи космічної радіоелектронної розвідки. Вона функціонує з початку 1970-х років і створювалась для глобального перехоплення сигналів. Зокрема із супутників, міжконтинентальних каналів зв’язку та навіть з іноземних військових об’єктів.

Об’єкт «Звєзда» входить до структури ГРУ Генерального штабу ЗС рф. Як пояснив Коваленко, станція займається перехопленням і аналізом супутникових сигналів, у тому числі комерційних систем зв’язку, а також бере участь у кібершпигунстві та інформаційно-психологічних операціях.

📢 «Об’єкт Звєзда – це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС рф (ГРУ рф). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв’язку (включаючи комерційні)», — підкреслив керівник ЦПД.

💥 Атака на «Звєзду» відбулася на тлі масованого удару безпілотників по території окупованого Криму. Раніше вранці 2 травня вибухи пролунали в районах військових баз та аеродромів півострова. Місцеві мешканці повідомляли у соцмережах, що «такого давно не було».

Тим часом Міноборони рф заявило, що начебто збито 121 дрон над Кримом, Чорним і Азовським морями, а також над Краснодарським краєм, Орловською, Брянською і Бєлгородською областями.

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