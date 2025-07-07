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ЗСУ знищили дрони «Shahed» під час масованої нічної атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ знищили дрони «Shahed» під час масованої нічної атаки

У ніч на неділю, 7 липня, російські війська здійснили чергову масштабну атаку цього літа. Ворог застосував 101 ударний дрон типу «Shahed», безпілотники-імітації інших типів, а також чотири керовані ракети С-300/400. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні.

ЗСУ знищили дрони «Shahed» під час масованої нічної атаки🔰 Станом на 09:30 сили протиповітряної оборони України знищили 75 безпілотників типу «Shahed» та інших моделей. З них 58 було знищено вогневими засобами ураження, ще 17 – локаційно втрачені або придушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Атака зачепила північ, схід і південь країни. У ЗСУ також повідомили про влучання ударних дронів у десяти населених пунктах, а також падіння збитих апаратів на семи інших локаціях.

📢 «Масштабність цієї атаки ще раз підтверджує, що росія не відмовляється від тактики терору мирного населення за допомогою дронів і ракет».

☝️ Нагадаємо, внаслідок нічної дронової атаки в Одесі загинув охоронець новобудови, а в Харкові поранення отримали щонайменше 30 людей, зокрема діти. В обох містах зафіксовані масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

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