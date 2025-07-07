Харків під російським ударом: багато руйнувань та постраждалих

У понеділок вранці, 7 липня, росія здійснила масовану атаку дронами по Харкову, завдавши ударів по Шевченківському та Слобідському районах. За даними Харківської ОВА, поліції області та ДСНС, внаслідок серії вибухів поранення отримали понад 30 людей, у тому числі діти.

Перші вибухи пролунали близько 5:30 ранку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, два дрони типу «Shahed» атакували Шевченківський район, ще два — Слобідський. Пізніше він уточнив, що:

📢 «Повітряна атака на місто триває – у бік Пʼятихаток летять ще кілька бойових дронів. Будьте обережні – можливі повторні удари по Харкову». А вже о 5:43 пролунали третій і четвертий вибухи.

🔥 У Шевченківському районі безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загорілася квартира на 8-му поверсі, площа займання сягала 70 м². Пожежу вдалося локалізувати, рятувальники працювали на місці з залученням піротехніків і психологів. Також повідомлено про ще одне влучання у багатоповерхівку в цьому районі.

📢 «У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку», – зазначив Терехов.

🏫 У Слобідському районі зафіксовано влучання в будівлю дитячого садка, житловий квартал та торгівельний об’єкт. Виникли займання господарчої споруди та автівки на площі близько 10 м² — пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

📢 «Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі», – написав мер міста.

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Харківська ОВА

📈 За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на ранок було відомо про 16 поранених, з них п’ятеро у Слобідському районі, решта — у Шевченківському. Серед постраждалих — трирічна дівчинка. Згодом кількість поранених зросла до 27, а станом на 8:00 — до 30 людей, включно з дітьми 3, 7 та 11 років. Усі постраждалі перебувають під медичним наглядом, їхній стан — середньої тяжкості.

Крім житла, внаслідок ударів пошкоджено супермаркет, торгівельні кіоски, поштове відділення, СТО, гуртожиток та декілька автівок.

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Поліція Харківщини

🚔 Поліція Харківщини зафіксувала руйнування і проводить документування фактів в рамках кримінальних проваджень за статтями про воєнні злочини. За останню добу зареєстровано 27 кримінальних проваджень, зокрема щодо обстрілів Ізюма, Куп’янська та прилеглих районів, де також фіксувалися влучання по цивільній інфраструктурі, хлібозаводах, елеваторах і магазинах.

🔁 За інформацією правоохоронців, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на території Харківської області вже зареєстровано понад 25 000 воєнних злочинів.

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🚍 Тим часом триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів, які регулярно зазнають ударів з боку російської армії.