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ВІЙНА

ЗСУ контролюють 100 населених пунктів Курської області – Сирський

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ контролюють 100 населених пунктів Курської області - Сирський

Українські військові продовжують поступове просування у рамках Курської операції, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський під час виступу на форумі «Україна 2024. Незалежність», який відбувся у вівторок, 27 серпня.

📢 «Ми продовжуємо просуватися вперед. На сьогодні взято під контроль 1294 квадратних кілометри, 100 населених пунктів», – зазначив він. Крім того, Сирський додав, що в результаті операції вдалося захопити в полон 594 російських військовослужбовців.

Сирський також підкреслив, що через проведення Курської операції москва була змушена перекинути на цей напрямок близько 30 тисяч військових. Ця кількість продовжує збільшуватися. Він зауважив, що саме це було однією з цілей українського командування.

📢 «Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини», – додав він.

Головнокомандувач охарактеризував ситуацію на Покровському напрямку як складну, проте наголосив, що просування росіян коштує їм дуже дорого.

📢 «Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони», – зазначив Сирський, запевнивши, що командування робить усе можливе для стабілізації ситуації на даному напрямку.

👉 Нагадаємо, що на початку серпня Україна розпочала наступальні дії у Курській області на росії. В інтернеті з’явилися фото знищеної колони російської військової техніки, яка перебувала в Курській.

📌 Шостий президент України Володимир Зеленський назвав цю операцію «найбільшою інвестицією в процес звільнення українців із російського полону».

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