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Зросла кількість жертв російського удару у Харкові

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість жертв російського удару у Харкові

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Харкові, що стався 30 жовтня, зросла до трьох. З-під уламків рятувальники дістали тіло 15-річного хлопця. Про це 31 жовтня повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Офіс Генерального прокурора та ДСНС України.

📢 «Тіло 15-річного хлопця без ознак життя деблокували з-під завалів зруйнованої частини 9-поверхівки. Кількість загиблих зросла до 3. Рятувально-пошукова операція триває», — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Удар стався пізно ввечері, коли росіяни влучили авіабомбою по багатоповерхівці в районі Салтівка, Харків. Унаслідок обстрілу зруйновано цілий під’їзд. Окрім 15-річного юнака, загинули ще 12-річний хлопчик та чоловік віком 25-30 років. Загалом постраждало 36 людей.

 

Крім того, 29 жовтня внаслідок російського авіаудару по Харкову постраждала будівля Держпрому, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

☝️ Нагадаємо, що зросла кількість постраждалих внаслідок минулого обстрілу в Харкові. За словами голови ОВА, станом на 15 вересня відомо про 35 поранених. Російські війська завдали кілька ударів по Харкову у неділю, 15 вересня.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що один із російських ударів відбувся у багатоповерховий житловий будинок у Харкові, спричинивши пожежу та значні руйнування.

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