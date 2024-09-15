Удар по Харкову: зросла кількість постраждалих, поранено дітей

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. За його словами, станом на цей момент відомо про 35 поранених, про що він написав у своєму Telegram-каналі в неділю, 15 вересня.

📢 «Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 35. На місці працює група швидкого реагування, а також волонтери», – зазначив Синєгубов.

UPD: “Кількість постраждалих збільшилася до 41”, – повідомив оновлену інформацію очільник ОВА.

За словами голови ОВА, постраждалим надали першу медичну допомогу, забезпечили водою та гарячим харчуванням.

Пізніше стало відомо, що 14 людей були госпіталізовані внаслідок удару по житловій багатоповерхівці у Харкові.

Серед них – одна жінка та 12-річний хлопчик, які перебувають у важкому стані. Загалом відомо, що на цей час постраждало троє дітей віком 1, 4, 12 років. Іншим постраждалим надають допомогу безпосередньо на місці. Інформація про потерпілих постійно оновлюється.

Російські війська завдали кілька ударів по Харкову у неділю, 15 вересня. Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що один із російських ударів відбувся у багатоповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та значні руйнування. Інформацію щодо постраждалих обіцяли надати згодом.

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Також вночі російські війська завдали ударів по Харкову. Пошкоджена будівля поліклініки, сталася пожежа в навчальному закладі.

Крім того, в ніч проти 15 вересня російські військові завдали комбінованого удару по території України. Сили ППО знищили ракету Х-59 та 10 ударних безпілотників типу “Shahed”.