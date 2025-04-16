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Зросла кількість жертв російського удару по Кривому Рогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість жертв російського удару по Кривому Рогу

У лікарні помер 23-річний юнак, який був поранений під час російської ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

📢 «Трагічна новина… У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним», — написав він.

⚠️ Таким чином кількість жертв удару по Кривому Рогу зросла до 20 людей. Більшість загиблих — цивільні мешканці, які перебували на момент атаки поблизу місця влучання.

☝️ Нагадаємо, що російська пропаганда поширила фейк, ніби ракетний удар по Кривому Рогу був завданий по ресторану, де начебто перебували військовослужбовці ЗСУ та НАТО. Утім, оприлюднені відеокадри з камер спостереження повністю спростовують ці заяви.

На відео видно, що в момент удару в приміщенні ресторану перебувала обмежена кількість відвідувачів, усі вони були цивільними. Будівля, попри заяви рф про її «повне знищення», залишилася стояти.

Цинічна атака на цивільний об’єкт та навмисне спотворення фактів з боку росії викликали обурення як серед українців, так і в міжнародної спільноти.

Українська влада наголошує: всі злочини рф проти мирного населення будуть задокументовані, а винні — притягнуті до відповідальності.

📌 Раніше стало відомо, що в суботу вранці, близько 6:30, російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, спричинивши загибель мирного мешканця та поранення щонайменше семи людей. Під вогонь потрапили об’єкти соціальної інфраструктури та житлові багатоповерхівки.

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