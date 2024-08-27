Зріс рейтинг та кількість завантажень Telegram в Світі

Після арешту засновника Telegram Павла Дурова в аеропорту Парижа, його соцмережа демонструє значне зростання у рейтингах. Відповідно до цього, зросла й кількість завантажень застосунку з офіційних платформ. Про це повідомляє видання TechCrunch у понеділок, 26 серпня.

Попри занепокоєння стосовно контенту, що поширюється через Telegram, нині спостерігається значне збільшення кількості завантажень цього застосунку. Це дозволило Telegram посісти друге місце в чарті соціальних мереж App Store, а також підвищити глобальні завантаження на iOS на 4%.

Особливо помітне зростання відбулося у Франції, де саме й затримали Павла Дурова. Тут Telegram піднявся на перше місце в категорії «Соціальні мережі» в App Store, а також став третім найкращим додатком загалом.

👉 Нагадаємо, що ввечері 24 червня у Парижі було затримано Павла Дурова, який має як російське, так і французьке громадянство.

📌 Вже 26 серпня Французька прокуратура висунула Дурову 12 звинувачень, серед яких співучасть у зберіганні дитячої порнографії.