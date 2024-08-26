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Офіційно оголошено про причини затримання Дурова у Франції

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційно оголошено про причини затримання Дурова у Франції

Прокуратура Франції оприлюднила деталі затримання співзасновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова. Бізнесмена російського походження звинувачують у низці серйозних злочинів, включаючи співучасть у зберіганні дитячої порнографії. Про це йдеться в офіційному пресрелізі, опублікованому у понеділок, 26 серпня.

Дурова підозрюють у 12 різних правопорушеннях. Серед них:

  • Відмова надавати інформацію, необхідну для розслідувань, на вимогу правоохоронних органів;
  • Співучасть у розповсюдженні наркотиків;
  • Співучасть у кіберзлочинах;
  • Співучасть у шахрайстві;
  • Відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;
  • Незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
  • Співучасть у зберіганні порнографічного контенту за участю неповнолітніх.

Зазначено, що відтепер Дуров може залишатися під вартою до 28 серпня.

Як стало відомо, ввечері 24 червня у Парижі було затримано Павла Дурова співробітниками жандармерії повітряного транспорту відразу після посадки його приватного літака близько 20:00 за місцевим часом. Він має громадянство Франції, окрім російського, а також, ймовірно й громадянство ОАЕ.

Запит на затримання Павла Дурова надійшов від управління боротьби зі злочинами проти неповнолітніх. Французькі правоохоронці вважають, що Telegram став важливим інструментом для злочинців-педофілів, які вчиняють злочини щодо дітей. Дурову загрожує до 20 років ув’язнення.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що судитимуть організаторів фейкових «виборів» на Луганщині.

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