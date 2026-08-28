Удар по складах Нової пошти на Київщині 28 серпня

У ніч на 28 серпня російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру у передмісті столиці. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення компанії «Нова пошта» у Білогородській громаді та виробничий об’єкт у селі Святопетрівському. Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, черговий розрахунок місцевої пожежної команди, правоохоронці та комунальні служби. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Очільник громади наголосив, що ворог застосував підступну тактику повторних ударів.

Майже за годину після першого влучання, коли екстрені служби ліквідовували пожежу, по тій самій локації завдали ще двох ударів. Рятувальники вчасно зреагували та встигли відійти у безпечне місце.

Сильне задимлення та обмеження руху транспорту

Станом на ранок на місці влучань спостерігається значне задимлення. У зв’язку з ліквідацією наслідків обстрілу діятимуть тимчасові транспортні обмеження:

частково перекрито рух на вулиці Київській у напрямку міста Боярка;

перекрито рух на окремих ділянках вулиць Індустріальної та Чорновола у Святопетрівському.

Водіїв просять заздалегідь враховувати зміни у русі транспорту та планувати об’їзні маршрути.

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Рекордна кількість тривог у Києві та обстріли областей

Атака стала продовженням чергової напруженої ночі під ворожим вогнем.

Від початку доби 27 серпня у Києві оголосили 13 повітряних тривог. Це стало абсолютно рекордним показником для столиці за всю повномасштабну війну.

Крім того, російська армія з вечора понад 10 разів атакувала Дніпропетровську область. Окупанти били авіабомбами, ударними безпілотниками та артилерією, внаслідок чого загинули двоє цивільних громадян.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 28 серпня, на фронті відбулось 250 бойових зіткнень. Ворог здійснив 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 274 керовані авіабомби.