Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні

Делегація Міжнародного валютного фонду прибула до України для проведення раунду офіційних зустрічей із представниками української влади. Роботу експертної групи очолює керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» у понеділок, 31 серпня.

Представники фінансової інституції планують детально обговорити поточний стан економіки та виконання взятих зобов’язань.

📢 «Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов’язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках (програми розширеного фінансування) EFF МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік», — зазначили у Міжнародному валютному фонді.

💶 Перегляд програми EFF та виділення траншу

Україна співпрацює з фондом у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) загальним обсягом 8,1 мільярда доларів.

У червні Київ та експерти фонду досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement) за підсумками першого перегляду цієї програми.

Успішне проходження моніторингу відкрило для нашої держави можливість отримати черговий фінансовий транш у розмірі 690 мільйонів доларів.

⚠️ Рекомендації фонду щодо комунальних тарифів

Паралельно у меморандумі про співпрацю сторони зафіксували орієнтири для реформування енергетичного сектору країни.

Згідно з положеннями оновленого документа, МВФ рекомендує уряду України з 2027 року розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для побутових споживачів. За оцінкою аналітиків фонду, такий крок необхідний для стабілізації фінансового стану державних енергокомпаній.