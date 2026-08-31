ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 31.08.2026

Делегація Міжнародного валютного фонду прибула до України для проведення раунду офіційних зустрічей із представниками української влади. Роботу експертної групи очолює керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» у понеділок, 31 серпня.

Представники фінансової інституції планують детально обговорити поточний стан економіки та виконання взятих зобов’язань.

📢 «Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов’язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках (програми розширеного фінансування) EFF МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік», — зазначили у Міжнародному валютному фонді.

💶 Перегляд програми EFF та виділення траншу

Україна співпрацює з фондом у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) загальним обсягом 8,1 мільярда доларів.

У червні Київ та експерти фонду досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement) за підсумками першого перегляду цієї програми.

Успішне проходження моніторингу відкрило для нашої держави можливість отримати черговий фінансовий транш у розмірі 690 мільйонів доларів.

⚠️ Рекомендації фонду щодо комунальних тарифів

Паралельно у меморандумі про співпрацю сторони зафіксували орієнтири для реформування енергетичного сектору країни.

Згідно з положеннями оновленого документа, МВФ рекомендує уряду України з 2027 року розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для побутових споживачів. За оцінкою аналітиків фонду, такий крок необхідний для стабілізації фінансового стану державних енергокомпаній.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

ЛУГАНЩИНА

Прем’єр Британії Енді Бернем планує переконати Трампа передати Україні ракети «Patriot»

ПОЛІТИКА

Як школяру відновити знання після літа за 14 днів без перевантаження

ОСВІТА

OpenAI оприлюднила перші тести власного чипа Jalapeño: він має випереджати Nvidia за енергоефективністю

ТЕХНОЛОГІЇ

Вісім авіаударів по житлових кварталах Краматорська, зросла кількість постраждалих

ВАЖЛИВО

Етнічна мафія в Україні: клани, гроші та люди при владі

ЕКСКЛЮЗИВ

Обклеювання автомобілів плівкою: як змінити колір і зовнішній вигляд машини без фарбування

СУСПІЛЬСТВО

росія посилює “сіру” війну проти Європи – WSJ

ПОДІЇ

За добу на фронті сталось 203 зіткнення, ворог активно застосував авіацію і БПЛА – Генштаб

ВІЙНА

Найвища відзнака для іноземців: Ілон Маск отримав орден Свободи

ВАЖЛИВО

Рідкі патчі для очей: як доглядати за ніжною шкірою та зменшити сліди втоми

СУСПІЛЬСТВО

Влада відреагувала на вибухи та детонацію біля Житомирської траси

ВЛАДА

Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби – ЗМІ

ПОДІЇ

Україна перемогла Грецію 82:76 і закріпилася на другому місці у відборі на ЧС-2027

СПОРТ

На Донеччині очільник Луганщини відзначив бійців 100-ї бригади

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип