Глава Міністерства оборони США Піт Геґсет протягом останніх кількох місяців обговорював можливість участі у виборах президента Сполучених Штатів 2028 року. Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на власні поінформовані джерела.

За даними співрозмовників журналістів, глава оборонного відомства підіймав цю тему у розмовах із дружиною, близькими друзями та колегами.

Водночас в офіційному керівництві Пентагону оприлюднену інформацію категорично спростовують. Представники відомства назвали подібні твердження «дурістю» та запевнили, що міністр повністю зосереджений на виконанні своїх прямих обов’язків.

Символічний візит до Айови та електоральні позиції

Публічні розмови про потенційні політичні перспективи міністра посилилися в серпні. Тоді посадовець відвідав традиційний ярмарок штату Айова, де виступив на підтримку конгресмена-республіканця Зака Нанна.

Штат Айова історично відіграє ключову роль на старті праймериз Республіканської партії, тому будь-які поїздки високопосадовців туди сприймають як оцінку президентських перспектив.

Джерела медіа зазначають: чинний глава Пентагону має помітну популярність серед чоловічої аудиторії та ядра виборців консервативного руху MAGA. Серед інших імовірних претендентів на республіканську номінацію 2028 року оглядачі називають віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Політичні ризики та кадрові рішення міністра

Аналітики телеканалу зауважують, що гіпотетичний вихід посадовця на президентські перегони супроводжуватиметься суттєвими репутаційними вразливостями.

Критики неодноразово закидали міністру спірні рішення щодо реагування на війну з Іраном, а також нагадували про торішній скандал із використанням захищеного месенджера Signal.

Представник Білого дому, прихильний до Дональда Трампа, зазначив: довгострокові політичні перспективи очільника Пентагону залежатимуть передусім від його практичних результатів на чолі військового відомства.

Серед нещодавніх резонансних кроків посадовця журналісти також згадують липневе звільнення генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії США без публічного пояснення причин, у той час, як призначення нового очільника досі очікується від президента.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про нагородження американського підприємця та засновника компаній «SpaceX» і «Tesla» Ілона Маска орденом Свободи.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф перебував на москві та проводив закриті переговори з російською стороною.