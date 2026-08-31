Гори, творчість та екскурсії: 36 дітей зі Старобільщини оздоровилися в Буковелі

Група з 36 дітей зі Старобільської міської територіальної громади провела двотижневий відпочинок у дитячому таборі «Соколята Буковель». Оздоровчу поїздку до Карпат організували та повністю профінансували за рахунок коштів місцевого бюджету. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Під час перебування у таборі діти активно займалися фізичною культурою, брали участь у творчих майстер-класах та командних іграх.

Однією з найяскравіших подій зміни став туристичний похід і підкорення вершини гори Синяк.

Також для юних гостей підготували насичену культурну програму з відвідуванням виступів естрадних виконавців.

💶 Фінансування за місцевими цільовими програмами

Організацію дитячого дозвілля забезпечили завдяки реалізації двох профільних програм громади:

Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії на 2024–2027 роки;

Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2026–2027 роки.

Оздоровлення школярів на Закарпатті

Водночас Старобільська громада продовжує направляти дітей до інших рекреаційних зон України.

Нині ще двоє юних старобільчан проводять канікули на Закарпатті.

Путівки для них придбали в межах Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку на 2026–2027 роки. Оздоровча кампанія для дітей громади триватиме й надалі.

👉 Також нагадаємо, що у серпні десятеро дітей із Луганської області проводять канікули в румунському курортному містечку Юпітер, розташованому в повіті Констанца. Поїздку організували для талановитої учнівської молоді регіону.