Луганська ОВА долучилася до всеукраїнської акції «Стіл пам’яті»

У День пам’яті захисників України Луганська обласна державна адміністрація (ОДА/ОВА) підтримала загальнонаціональну ініціативу «Стіл пам’яті». У межах заходу в установі зарезервували окремий меморіальний стіл із запаленою свічкою на знак шани до полеглих українських військових.

29 серпня заклади по всій Україні перетворюються на місця пошани до полеглих Героїв і водночас на простір, де ми відчуваємо – наші Герої живі, поки ми їх пам’ятаємо.

Протягом тижня відвідувачі та співробітники адміністрації залишали на спеціальних листівках імена загиблих рідних і побратимів.

До вшанування пам’яті українських бійців разом із керівниками правоохоронних органів області долучився начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

📢 «Пам’ять – це дія, яку ми творимо разом. Традиція “Столу пам’яті” має американське походження, утім близька і нам – українцям. Дуже важливо, що наш Стіл з’явився на інтерактивній мапі проєкту за юридичною адресою облдержадміністрації – у Сіверськодонецьку. Адже, коли ми повернемося, у кожному нашому населеному пункті області з’являться меморіали на честь Захисників Луганщини», — підкреслив Олексій Харченко.

Історія створення ініціативи та її масштаби

В Україні перший «Стіл пам’яті» встановила Марія Грабар у 2023 році на вшанування свого полеглого чоловіка Іллі Грабаря.

Сьогодні проєкт реалізують спільно Благодійний фонд імені Іллі Грабаря та Платформа пам’яті «Меморіал».

Організатори збирають інформацію про всі долучені простори та наносять їх на інтерактивну👉 мапу проєкту. Традиція набула міжнародного розголосу: торік акцію підтримали понад три тисячі закладів у 16 країнах світу.

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📌 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко побував у розташуванні 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.