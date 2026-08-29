ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА долучилася до всеукраїнської акції «Стіл пам’яті»

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА долучилася до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті»
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У День пам’яті захисників України Луганська обласна державна адміністрація (ОДА/ОВА) підтримала загальнонаціональну ініціативу «Стіл пам’яті». У межах заходу в установі зарезервували окремий меморіальний стіл із запаленою свічкою на знак шани до полеглих українських військових.

29 серпня заклади по всій Україні перетворюються на місця пошани до полеглих Героїв і водночас на простір, де ми відчуваємо – наші Герої живі, поки ми їх пам’ятаємо.

Протягом тижня відвідувачі та співробітники адміністрації залишали на спеціальних листівках імена загиблих рідних і побратимів.

До вшанування пам’яті українських бійців разом із керівниками правоохоронних органів області долучився начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

📢 «Пам’ять – це дія, яку ми творимо разом. Традиція “Столу пам’яті” має американське походження, утім близька і нам – українцям. Дуже важливо, що наш Стіл з’явився на інтерактивній мапі проєкту за юридичною адресою облдержадміністрації – у Сіверськодонецьку. Адже, коли ми повернемося, у кожному нашому населеному пункті області з’являться меморіали на честь Захисників Луганщини», — підкреслив Олексій Харченко.

Історія створення ініціативи та її масштаби

В Україні перший «Стіл пам’яті» встановила Марія Грабар у 2023 році на вшанування свого полеглого чоловіка Іллі Грабаря.

Сьогодні проєкт реалізують спільно Благодійний фонд імені Іллі Грабаря та Платформа пам’яті «Меморіал».

Організатори збирають інформацію про всі долучені простори та наносять їх на інтерактивну👉 мапу проєкту. Традиція набула міжнародного розголосу: торік акцію підтримали понад три тисячі закладів у 16 країнах світу.

📌 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко побував у розташуванні 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Алеї Захисників Луганщини у Дніпрі відбувся патріотичний забіг

ЛУГАНЩИНА

СБУ викрила чотирьох агентів фсб, що шпигували за Силами оборони у Краматорську

ПОДІЇ

Війська рф вдарили по Чернігову, серед загиблих дитина

ВАЖЛИВО

Президентські амбіції очільника Пентагону у виборах 2028 року

ВАЖЛИВО

Масштабні пожежі: війська рф завдали удару по ТЦ Одещини

ВАЖЛИВО

рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей

ВІЙНА

На фронті відбулось 250 боїв за добу: рф скинула понад 270 авіабомб – Генштаб

ВІЙНА

Найвища відзнака для іноземців: Ілон Маск отримав орден Свободи

ВАЖЛИВО

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до москви на таємні переговори – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Оголошено переможців регіонального рейтингу «Гордість Луганщини – 2026»

ЛУГАНЩИНА

Вісім авіаударів по житлових кварталах Краматорська, зросла кількість постраждалих

ВАЖЛИВО

За добу на фронті сталось 203 зіткнення, ворог активно застосував авіацію і БПЛА – Генштаб

ВІЙНА

На Дніпропетровщині ввели особливий режим через перелітну сарану

ПОДІЇ

«Барселона» розгромила «Ельче» 5:0 у другому турі Ла Ліги

СПОРТ

У Дніпрі на Алеї Захисників Луганщини вручили нагороди до 35-ї річниці Незалежності

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип