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На дороги Києва та області виїжджають «фантоми»

Денис Молотов
Денис Молотов
На дороги Києва та області виїжджають «фантоми» 02
Фото: МВС України / 30.08.2026

З понеділка, 31 серпня, у Києві та Київській області розпочнуть регулярне чергування три спеціальні поліцейські автомобілі «Фантом». Машини не мають розпізнавальних знаків і зовні не відрізняються від звичайного міського транспорту. Про це повідомили в МВС України.

Головне завдання проєкту — знизити рівень аварійності та запобігти загибелі людей на українських автошляхах.

Надалі правоохоронці планують збільшувати автопарк таких патрулів і поширити їхню роботу на всі регіони країни.

Як працює система фіксації та автоматичні штрафи

Спецтранспорт обладнано сертифікованими комплексами контролю швидкості. Прилади здатні фіксувати порушення як під час стоянки, так і безпосередньо під час руху самого службового авто.

Комплекс одночасно сканує транспортні потоки у попутному та зустрічному напрямках руху.

Процес оформлення порушення відбувається автоматично:

  • камери зчитують та розпізнають державні номерні знаки;
  • інформація миттєво перевіряється через бази даних МВС;
  • система автоматично генерує адміністративну постанову без зупинки водія.

Повідомлення про штраф власник транспортного засобу отримує в електронному кабінеті або через поштове відділення.

Коли поліцейські зупинятимуть автомобілі на місці

Окрім автоматичного модуля, кожен автомобіль має дві оглядові відеокамери, спрямовані вперед і назад.

Якщо інспектори виявляють факти створення аварійної ситуації або інші зухвалі правопорушення, вони мають законне право втрутитися в рух.

У таких випадках патрульні зупиняють авто відповідно до статті 35 Закону України «Про Національну поліцію». Розгляд справи та винесення адміністративного рішення відбуваються безпосередньо на місці пригоди.

Запуск спецавтомобілів відбувається в межах ширшої урядової програми підвищення безпеки руху. Раніше Міністерство внутрішніх справ також виступило з ініціативою посилити відповідальність для водіїв за систематичні порушення ПДР.

👉 Також нагадаємо, що в Одесі правоохоронці з’ясовують обставини збройного нападу в багатоквартирному будинку. Місцевий житель застрелив своїх літніх батьків, відкрив вогонь по рідному брату, після чого наклав на себе руки.

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