На дороги Києва та області виїжджають «фантоми»

З понеділка, 31 серпня, у Києві та Київській області розпочнуть регулярне чергування три спеціальні поліцейські автомобілі «Фантом». Машини не мають розпізнавальних знаків і зовні не відрізняються від звичайного міського транспорту. Про це повідомили в МВС України.
Головне завдання проєкту — знизити рівень аварійності та запобігти загибелі людей на українських автошляхах.
Надалі правоохоронці планують збільшувати автопарк таких патрулів і поширити їхню роботу на всі регіони країни.
Як працює система фіксації та автоматичні штрафи
Спецтранспорт обладнано сертифікованими комплексами контролю швидкості. Прилади здатні фіксувати порушення як під час стоянки, так і безпосередньо під час руху самого службового авто.
Комплекс одночасно сканує транспортні потоки у попутному та зустрічному напрямках руху.
Процес оформлення порушення відбувається автоматично:
- камери зчитують та розпізнають державні номерні знаки;
- інформація миттєво перевіряється через бази даних МВС;
- система автоматично генерує адміністративну постанову без зупинки водія.
Повідомлення про штраф власник транспортного засобу отримує в електронному кабінеті або через поштове відділення.
Коли поліцейські зупинятимуть автомобілі на місці
Окрім автоматичного модуля, кожен автомобіль має дві оглядові відеокамери, спрямовані вперед і назад.
Якщо інспектори виявляють факти створення аварійної ситуації або інші зухвалі правопорушення, вони мають законне право втрутитися в рух.
У таких випадках патрульні зупиняють авто відповідно до статті 35 Закону України «Про Національну поліцію». Розгляд справи та винесення адміністративного рішення відбуваються безпосередньо на місці пригоди.
Запуск спецавтомобілів відбувається в межах ширшої урядової програми підвищення безпеки руху. Раніше Міністерство внутрішніх справ також виступило з ініціативою посилити відповідальність для водіїв за систематичні порушення ПДР.
👉 Також нагадаємо, що в Одесі правоохоронці з’ясовують обставини збройного нападу в багатоквартирному будинку. Місцевий житель застрелив своїх літніх батьків, відкрив вогонь по рідному брату, після чого наклав на себе руки.