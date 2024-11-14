Знайдено бойову частину російської ракети на Київщині

На Київщині було знайдено та знешкоджено бойову частину російської крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля». Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, бойову частину ракети виявили у полі на території Броварського району після ранкової комбінованої атаки російських загарбників на Київ, що сталася 13 листопада.

На місце інциденту негайно прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС. Спеціалісти оглянули знахідку, безпечно вилучили її та транспортували на майданчик для подальшого знищення.

☝️ Нагадаємо, 13 листопада зранку в Києві пролунали вибухи, а системи протиповітряної оборони були приведені в дію. Російські окупанти в черговий раз здійснили комбінований удар. Використовувались ракети та ударні дрони для атаки на столицю, що стало першим таким обстрілом за останні 73 дні.

📌 Також зазначається, що ранкова атака російських загарбників у середу на столицю України завдала значних пошкоджень павільйону відомого шоу «МастерШеф». Про це увечері 13 листопада повідомив телеканал СТБ.