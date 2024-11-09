Жозеп Боррель прибув до Києва в останнє на посаді представника ЄС

В суботу, 9 листопада до України з візитом прибув високий представник Європейського Союзу (ЄС) Жозеп Боррель. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

Боррель зазначив, що цей візит до Києва став для нього вже п’ятим з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також цей візит буде останнім у якості високого представника Європейського Союзу із питань закордонних справ та безпекової політики.

📢 “Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС”, – підкреслив Жозеп Боррель.

Раніше Боррель заявляв, що ЄС глибоко занепокоєний новинами про відправку Пхеньяном військових для участі у війні росії проти України.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Угорщини, Будапешта, для участі в саміті Європейської політичної спільноти.