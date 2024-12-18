Жоден лідер не має права вести переговори з путіним – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не має права вести переговори з російським диктатором володимиром путіним без погодження з Україною. Про це він заявив під час онлайн-спілкування з читачами французької газети Le Parisien.

📢 «Я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми – жертви. Було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці», — підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що у перемовинах важливою є не лише особистість співрозмовника, а й позиція, з якої говорить сторона. Наразі Україна, за словами Зеленського, не перебуває ні в сильній, ні в слабкій позиції, адже питання членства в НАТО та ЄС залишаються відкритими.

Позиція України щодо перемовин із росією

На думку Зеленського, у нинішніх умовах переговори з путіним могли б лише зміцнити його вплив у регіоні та надати йому «право вирішувати все у нашій частині світу».

📢 «Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Потім ми можемо представити його Путіну або, ширше, росіянам», — пояснив Зеленський.

Він також застеріг від спроб посередництва, які не мають реального впливу на ситуацію. Зеленський згадав, що йому не потрібні посередники для підтримання контактів з обраним президентом США Дональдом Трампом. Він розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його намагання “посередництва”, наголосивши, що той не має важелів впливу на путіна.

☝️ Нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 8 грудня повідомив, що за час повномасштабної війни з росією Україна втратила 43 тисячі воїнів.