Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 8 грудня повідомив, що за час повномасштабної війни з росією Україна втратила 43 тисячі воїнів.

За словами глави держави, ще 370 тисяч українських військових отримали поранення. Він зазначив це у відповідь на заяву Дональда Трампа, який раніше стверджував, що втрати України становлять 400 тисяч людей.

Зеленський також навів дані про втрати російської армії, які, за його словами, перевищують 750 тисяч осіб. З них 198 тисяч — це загиблі, а понад 550 тисяч — поранені. Він додав:

📢 «З вересня цього року росія втрачає п’ять-шість своїх солдатів проти одного українського воїна».

Шостий президент України підкреслив, що тисячі українців залишаються в російському полоні, наголошуючи на складності війни та важливості гарантій миру:

📢 «Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо путіна дуже добре – він хворий на війни».

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що росія втратила понад 600 тисяч своїх окупантів та неспроможна захистити свій вплив у Сирії, зокрема уряд Башара Асада.

👉 Також Олександр Сирський повідомив, що під час операції Сил оборони України в Курській області російські війська опинилися в несприятливих умовах, зазнавши значних втрат. За його словами, втрати України залишаються удвічі меншими, ніж у ворога.

📌 Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном