Російські загарбники продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій до Ірану. Про це повідомляє Центр національного спротиву в четвер, 22 серпня.

За інформацією ЦНС, загарбники створили новий логістичний маршрут для вивезення аграрної продукції. Зокрема, зерно з Луганщини транспортують потягами до Каспійського моря, а звідти — до Ірану.

«Водночас у кремлі не задоволені падінням врожайності на ТОТ Херсонщини, хоча причиною є знищення самим Кремлем системи зрошення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС», — йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву також закликав мешканців окупованих територій повідомляти про колаборантів. Усі винні у грабежі українських земель будуть притягнуті до відповідальності перед Законом.

👉 Нагадаємо, що з початку 2024 року російські окупанти вивезли близько 500 тисяч тонн зерна з ТОТ Запоріжжя. Вони мають намір вивезти ще щонайменше 200 тисяч тонн.

📌 Також, на окупованій частині Луганської області представники угруповання “лнр” планують “узаконити” передачу житла, яке вони вважають “безхазяйним”, російським силовикам, службовцям і мігрантам з Центральної Азії.

📌 Раніше повідомлялось, що СБУ передала до суду обвинувальні акти проти колаборантів, які очолюють незаконно створені окупаційними силами «муніципалітети» на ТОТ Луганщини.