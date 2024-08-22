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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду

Денис Молотов
Денис Молотов
Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду

Служба безпеки України (СБУ) передала до суду обвинувальні акти проти відомих колаборантів, які очолюють незаконно створені окупаційними силами «муніципалітети» на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в четвер, 22 серпня.

Одним із ключових фігурантів є Микола Моргунов, який, згідно з фальшивими виборами, організованими окупантами у вересні минулого року, був «обраний» головою так званого «муниципального образования городской округ город Северодонецк лнр».

Моргунов, який раніше був депутатом від забороненої Партії регіонів та колишнім мером Брянки, активно співпрацює з окупаційною владою з 2014 року. Після захоплення Сєвєродонецька його поставили на чолі місцевої «адміністрації».

Інша фігурантка, Вікторія Кайдалова, колишня землевпорядниця селищної ради, наразі виконує обов’язки голови «Новопсковского муниципального округа лнр».

Вона активно взаємодіє з представниками російської законодавчої та виконавчої влади, та усіляко підтримує «інтеграцію» окупованої Луганщини до складу держави-агресора.

Так звані «керівники» незаконних структур будуть відповідати перед Законом за колабораційну діяльність відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Наразі обвинувачені перебувають у розшуку.

Досудове розслідування проводилось слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду

👉 Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що повідомлено про підозру колаборантам Сватового, Сєвєродонецька та Слов’яносербська.

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