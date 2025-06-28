Зеленський зробив кадрове призначення до Конституційного Суду

У п’ятницю, 27 червня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ №423/2025, згідно з яким Олександр Водянніков отримав посаду судді Конституційного Суду України.

📢 «Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного Суду України», – йдеться в тексті указу, оприлюдненого на сайті глави держави.

☑️ З призначенням Водяннікова кількість вакантних посад у КСУ за президентською квотою скоротилася до двох. Водночас залишаються ще дві вільні позиції за квотою Верховної Ради та дві – від з’їзду суддів.

⚖️ Нестача суддів вплинула на роботу установи: з 27 січня 2025 року Конституційний Суд залишився без кворуму, адже в той день закінчився строк повноважень трьох суддів, що зменшило склад КСУ до 11 осіб. Для прийняття рішень судом потрібно мінімум 12 із 18 суддів.

Останнє поповнення в складі КСУ відбулося 18 вересня 2024 року. Тоді з’їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею Конституційного Суду.

☝️ Призначення Олександра Водяннікова дозволяє частково відновити функціональність КСУ, проте для повного відновлення кворуму потрібні ще щонайменше двоє суддів.

👉 Також нагадаємо, що в п’ятницю, 27 червня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ №422/2025. Вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску з ЄС. З країнами «Великої сімки» та іншими міжнародними партнерами. У документі РНБО йдеться про необхідність забезпечити повну та своєчасну імплементацію міжнародних санкцій, що були ухвалені державами-партнерами.