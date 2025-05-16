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Зеленський вимагає санкції проти рф, якщо їх делегація лише «театр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вимагає санкції проти рф, якщо їх делегація лише «театр»

У випадку фіктивності переговорної позиції російської сторони в Стамбулі та у разі, якщо рф виявиться неспроможною до переговорів заради припинення вогню, то міжнародна спільнота має відповісти санкціями проти рф. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 травня, під час саміту Європейської політичної спільноти у столиці Албанії — Тирані.

📢 «Якщо виявиться, що російська делегація – це просто театр, тоді світ має відреагувати, має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків… Потрібно продовжувати нарощувати тиск, допоки не буде досягнутий реальний прогрес», — заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до реалістичних дій заради миру, а будь-яка дипломатія потребує передусім припинення бойових дій:

📢 «Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, що закінчити війну. Нам потрібне повне припинення вбивств, щоб дати справжній шанс дипломаті», – зазначив Зеленський.

За його словами, перші кроки до мінімальної довіри у переговорному процесі можуть початися з гуманітарних ініціатив. Мінімальна довіра може бути побудована через обмін військовополоненими та повернення українських дітей.

📢 «Нам потрібно збудувати хоча б мінімальний рівень довіри в процесі переговорів. Це можна зробити через обмін військовополоненими, через повернення українських дітей, які були вивезені до росії і через віддачу цивільних бранців росією», – додав він.

☝️ Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі розпочались перші за три роки прямі переговори між Україною та рф. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Російську сторону представляє помічник президента рф володимир мединський. До складу обох делегацій увійшли представники міністерств оборони, закордонних справ та спецслужб.

⚠️ Також раніше стало відомо, що російська делегація на переговорах у Стамбулі озвучила позиції, які Київ вважає абсолютно неприйнятними.

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