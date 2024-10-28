Зеленський вперше відвідав Ісландію з офіційним візитом

Шостий президент України Володимир Зеленський уперше відвідав Ісландію з офіційним візитом, про що повідомив у Telegram-каналі в понеділок, 28 жовтня.

📢 «Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради», – зазначив він.

Головними темами обговорення стануть підтримка Плану перемоги та ключові напрями співпраці України з країнами Північної Європи. Серед основних питань, за словами Зеленського, виділяються:

фінансування виробництва української зброї та засобів далекобійної дії;

підготовка до зимового періоду;

посилення морської безпеки та обмеження діяльності «тіньового» флоту росії;

розширення оборонної підтримки, зокрема, підготовка і забезпечення українських військових.

📢 «Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал», – додав український лідер.

📌 Раніше Зеленський зазначив, що Індія може стати місцем можливих переговорів з росією. За його словами, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді здатен відіграти роль у процесі завершення війни в Україні.

☝️ Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.