Понеділок, 28 Жовтня, 2024
14.3 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАЗеленський вперше відвідав Ісландію з офіційним візитом
ВЛАДА

Зеленський вперше відвідав Ісландію з офіційним візитом

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вперше відвідав Ісландію з офіційним візитом

Шостий президент України Володимир Зеленський уперше відвідав Ісландію з офіційним візитом, про що повідомив у Telegram-каналі в понеділок, 28 жовтня.

📢 «Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради», – зазначив він.

Головними темами обговорення стануть підтримка Плану перемоги та ключові напрями співпраці України з країнами Північної Європи. Серед основних питань, за словами Зеленського, виділяються:

  • фінансування виробництва української зброї та засобів далекобійної дії;
  • підготовка до зимового періоду;
  • посилення морської безпеки та обмеження діяльності «тіньового» флоту росії;
  • розширення оборонної підтримки, зокрема, підготовка і забезпечення українських військових.

📢 «Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал», – додав український лідер.

📌 Раніше Зеленський зазначив, що Індія може стати місцем можливих переговорів з росією. За його словами, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді здатен відіграти роль у процесі завершення війни в Україні.

☝️ Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з пропозицією продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Попередня стаття
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

рф здійснила 92 атаки на фронті: у Генштабі повідомили, де найгарячіше

ПОДІЇ

Не всі українці зможуть отримати «тисячу Зеленського» – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

До завершення 2024 року Україна розраховує отримати $15 млрд – Мінфін

ЕКОНОМІКА

Військові, які втратили кінцівки, безкоштовно проходять дайвінг-реабілітацію у Броварах

ВПО

Знижку штрафу ТЦК на 50% хочуть запровадити в Україні

СУСПІЛЬСТВО

Секретар економічного комітету Ради назвав «тисячу Зеленського» «абсурдним» рішенням

СУСПІЛЬСТВО

У Києві палять поштові відділення: ведеться слідство

КРИМІНАЛ

Фейк: Білорусь не надавала Росії територію для вторгнення в Україну – Лукашенко

СТОПФЕЙК

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

Поділилися досвідом з європейцями. Експерти КНДІСЕ взяли участь у зустрічі міжнародної групи з аналізу цифрових фото-зображень в Гаазі

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ