Четвер, 9 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський та Генсек НАТО провели зустріч на базі Рамштайн

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський та Генсек НАТО провели зустріч на базі Рамштайн

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на базі Рамштайн. Про це 9 січня повідомляє офіційний сайт глави держави.

Основна увага під час розмови була зосереджена на необхідності зміцнення протиповітряної оборони України. Також на залученні членів НАТО до закупівлі українського озброєння за прикладом данської моделі.

📢 «Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру», – наголосив Зеленський.

У ході зустрічі обговорювалися можливі формати використання ресурсів Північноатлантичного альянсу для досягнення цієї мети. Зеленський окремо акцентував увагу на важливості запуску програми НАТО «Безпекова допомога і навчання для України» (NSATU), яка покликана сприяти координації військової допомоги та ефективній підготовці українських військовослужбовців.

Також обговорювалася діяльність Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Зеленський підкреслив її ключову роль у прийнятті рішень для зміцнення обороноздатності країни.

☝️ Нагадаємо, попередня зустріч Володимира Зеленського та Марка Рютте відбулася 18 грудня, під час якої йшлося про посилення системи ППО України та кроки для забезпечення стабільного миру.

Як зазначалося раніше, Генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що найближчим часом 19 систем протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну для захисту критично важливої інфраструктури.

👉 Також раніше було повідомлено, що США  оголосили про черговий пакет військової допомоги в розмірі 500 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 25-го засідання Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Попередня стаття
Рада ухвалила закон про базову військову підготовку
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Зведення з фронту: ЗСУ відбили найбільше атак на Покровському, Курахівському та Курському напрямках

ВІЙНА

Штрафи для 17-річних хлопців, які вчасно не стануть на облік: що говорять нардепи та що каже законопроєкт

ПОЛІТИКА

Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю значно зросла

ВІЙНА

У Лос-Анджелесі згорів дотла будинок Гантера Байдена

ПОДІЇ

Перший випадок метапневмовірусу HMPV зафіксовано в Києві

СУСПІЛЬСТВО

101 боєзіткнення з початку доби: де окупанти найбільше атакують українські позиції

ПОДІЇ

Фейк: Більшість українців відзначали Різдво 7 січня, незважаючи на заборону

СТОПФЕЙК

Створення Реєстру військовослужбовців: Рада розблокувала підписання закону

ПОЛІТИКА

Україна отримає пакет військової допомоги від США на $500 млн

ВАЖЛИВО

6 млн громадян не уточнили данні в ТЦК: Рада ухвалили знижку 50% на сплату штрафу

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип