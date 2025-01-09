Зеленський та Генсек НАТО провели зустріч на базі Рамштайн

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на базі Рамштайн. Про це 9 січня повідомляє офіційний сайт глави держави.

Основна увага під час розмови була зосереджена на необхідності зміцнення протиповітряної оборони України. Також на залученні членів НАТО до закупівлі українського озброєння за прикладом данської моделі.

📢 «Спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру», – наголосив Зеленський.

У ході зустрічі обговорювалися можливі формати використання ресурсів Північноатлантичного альянсу для досягнення цієї мети. Зеленський окремо акцентував увагу на важливості запуску програми НАТО «Безпекова допомога і навчання для України» (NSATU), яка покликана сприяти координації військової допомоги та ефективній підготовці українських військовослужбовців.

Також обговорювалася діяльність Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Зеленський підкреслив її ключову роль у прийнятті рішень для зміцнення обороноздатності країни.

☝️ Нагадаємо, попередня зустріч Володимира Зеленського та Марка Рютте відбулася 18 грудня, під час якої йшлося про посилення системи ППО України та кроки для забезпечення стабільного миру.

Як зазначалося раніше, Генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що найближчим часом 19 систем протиповітряної оборони будуть доставлені в Україну для захисту критично важливої інфраструктури.

👉 Також раніше було повідомлено, що США оголосили про черговий пакет військової допомоги в розмірі 500 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 25-го засідання Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині.