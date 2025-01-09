Україна отримає пакет військової допомоги від США на $500 млн

Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну, оголосивши про черговий пакет військової допомоги в розмірі 500 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня.

📢 «Я оголошую сьогодні новий пакет допомоги… вартістю 500 млн доларів», — заявив Остін.

Як уточнив глава Пентагону, до складу допомоги входять додаткові ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси, зокрема класу «повітря-земля», обладнання для винищувачів F-16 та інші види озброєння.

Раніше у медіа з’явилася інформація, що адміністрація президента Джо Байдена планує оголосити про цей пакет під час зустрічі в Рамштайні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року США повідомили про попередній пакет військової підтримки для України на суму майже 2,5 мільярда доларів. З нього 1,25 мільярда передбачалося для передачі озброєння та техніки зі складів Пентагону. Ще 1,22 мільярда — для замовлень нової зброї в межах Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).

Президент США зазначив, що Міністерство оборони вже розподілило всі кошти, передбачені Конгресом у межах додаткової угоди, підписаної у квітні. Він також наголосив на важливості швидкого постачання обладнання та відновлення оборонно-промислової бази США.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, загальний обсяг військової допомоги Сполучених Штатів Україні перевищив 66 мільярдів доларів.