Зеленський та Алієв провели зустріч у Давосі

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час Всесвітнього економічного форуму, що відбувся у швейцарському Давосі. Про це повідомила пресслужба Офісу президента в середу, 22 січня.

Зеленський висловив глибокі співчуття своєму азербайджанському колезі та народу Азербайджану через авіакатастрофу літака Азербайджанських авіаліній, унаслідок якої загинули люди.

📢 «Докази з місця трагедії очевидні, важливо тиснути на росію, щоб змусити її говорити правду», – підкреслив Зеленський.

Ільхам Алієв, у свою чергу, поділився інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема розповів про вже встановлені обставини інциденту.

Серед головних питань, що обговорювалися на зустрічі, були перспективи розвитку двосторонніх відносин, збільшення обсягів взаємної торгівлі та зміцнення співпраці у сфері енергетики.

Окремо Зеленський висловив подяку Азербайджану за надану гуманітарну допомогу. Зокрема, йшлося про підтримку української енергетики, реалізацію програми реабілітації дітей, постраждалих від російської агресії, та сприяння гуманітарному розмінуванню.

📢 «Крім того, азербайджанські компанії беруть участь у відбудові України та реалізують інвестиційні проєкти. Наша держава цінує готовність продовжувати їх», – зазначили в Офісі Президента.

☝️ Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Головною темою їхньої бесіди стало обговорення шляхів досягнення справедливого і стійкого миру в Україні.

📌 Також раніше було повідомлено, що у швейцарському місті Давос розпочинається Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 24 січня.