Вівторок, 21 Січня, 2025
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Давос 2025: розпочинається Всесвітній економічний форум

Денис Молотов
Денис Молотов
Давос 2025: розпочинається Всесвітній економічний форум

У швейцарському місті Давос сьогодні розпочинається Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 24 січня. Про це повідомляє Euronews.

Цьогорічною темою заходу стало гасло – «Співпраця заради інтелектуальної епохи». Учасники та світові лідери обговорюватимуть низку важливих питань, серед яких геоекономічна невизначеність, розвиток штучного інтелекту, перспективи економічного зростання та глобальні екологічні виклики.

Очікується, що форум відвідають приблизно 3 тисячі учасників із понад 130 країн світу. Серед них — близько 350 урядових представників, у тому числі 60 глав держав та урядів із різних регіонів також будуть присутні у Давосі.

Участь у заході візьмуть ключові політичні лідери, зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також очільники країн Європи, Африки, Південної Америки та Азії. Дональд Трамп, обраний президент США, планує долучитися до дискусії через відеозв’язок.

Більше ніж 1600 бізнес-лідерів, зокрема керівники понад 900 провідних компаній та партнерів ВЕФ, також братимуть участь у форумі.

Шостий президент України Володимир Зеленський також виступить із промовою 21 січня в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Окрім того, Український дім у Давосі працюватиме з 20 до 23 січня, організовуючи панельні дискусії та інші заходи.

📌 Всесвітній економічний форум у Давосі залишається одним із найвпливовіших міжнародних майданчиків для міжнародного діалогу. Подія традиційно збирає більшість світових лідерів, підприємців та експертів для обговорення актуальних глобальних питань, таких як економіка, технології та екологія.  Цьогорічна зустріч має особливе значення у світлі поточних глобальних трансформацій та економічних викликів.

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