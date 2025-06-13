П’ятниця, 13 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський скасував мита на оптоволокно для виробництва дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський скасував мита на оптоволокно для виробництва дронів

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують ввізне мито та податок на додану вартість (ПДВ) для оптоволокна, волоконно-оптичних джгутів і кабелів, що застосовуються у виробництві безпілотників (БпЛА). Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомила пресслужба Верховної Ради.

📢 «Безпілотники на оптоволокні є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Тому мають критичне значення для українських Сил оборони», — наголосили у парламенті.

☝️ Основна частина оптичних компонентів наразі імпортується з-за кордону. Тому звільнення від мит і ПДВ дозволить суттєво знизити собівартість дронів українського виробництва.

📊 За підрахунками Верховної Ради, бюджетні втрати від скасування ввізного мита становитимуть орієнтовно 30 млн гривень, проте вони будуть компенсовані за рахунок економії на закупівлях. Очікується, що у 2025 році вдасться зекономити понад 130 млн гривень.

📅 Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти 4 червня. Вони передбачають скасування митних платежів для товарів, що імпортуються з метою зміцнення національної безпеки й оборони.

☝️ Також раніше стало відомо, що новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті та продемонстрував перевагу над російським дроном «Ланцет». цей БпЛА не лише вражає визначені цілі, а робить це влучно, в тилу ворога і навіть за складних умов.

👉 Раніше Бельгія та Туреччина оголосили про намір увійти до міжнародної коаліції дронів. Її було ініційовано Латвією та Великою Британією на підтримку України.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

МАГАТЕ зробило заяву після ударів по ядерних об’єктах Ірану

ПОДІЇ

Масштабна аварія в Одесі: частина міста без води через прорив

ПОДІЇ

США перекидають військові ресурси та есмінці ВМС на Близький Схід у відповідь на удари Ізраїлю та можливий напад Ірану

ПОДІЇ

Моссад провів три секретні операції в Ірані — ЗМІ

ПОДІЇ

Ізраїль продовжив удари по Ірану: знищено командування КВІР

ВАЖЛИВО

Головний аеропорт Ізраїлю закритий, авіакомпанії скасовують рейси через ескалацію у регіоні

ПОДІЇ

Цивільна авіація оминає повітряний простір Ізраїлю, Ірану, Іраку та Йорданії

ПОДІЇ

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію вищого військового керівництва Ірану

ВАЖЛИВО

Рада з нацбезпеки США скликає засідання через удари Ізраїлю по Ірану

ПОДІЇ

Іран атакує Ізраїль сотнею дронів після ударів по ядерних об’єктах

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"