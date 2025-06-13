Зеленський скасував мита на оптоволокно для виробництва дронів

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують ввізне мито та податок на додану вартість (ПДВ) для оптоволокна, волоконно-оптичних джгутів і кабелів, що застосовуються у виробництві безпілотників (БпЛА). Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомила пресслужба Верховної Ради.

📢 «Безпілотники на оптоволокні є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Тому мають критичне значення для українських Сил оборони», — наголосили у парламенті.

☝️ Основна частина оптичних компонентів наразі імпортується з-за кордону. Тому звільнення від мит і ПДВ дозволить суттєво знизити собівартість дронів українського виробництва.

📊 За підрахунками Верховної Ради, бюджетні втрати від скасування ввізного мита становитимуть орієнтовно 30 млн гривень, проте вони будуть компенсовані за рахунок економії на закупівлях. Очікується, що у 2025 році вдасться зекономити понад 130 млн гривень.

📅 Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти 4 червня. Вони передбачають скасування митних платежів для товарів, що імпортуються з метою зміцнення національної безпеки й оборони.

☝️ Також раніше стало відомо, що новітній український ударно-розвідувальний комплекс Bulava, створений компанією DeViro, уже виконує бойові завдання на фронті та продемонстрував перевагу над російським дроном «Ланцет». цей БпЛА не лише вражає визначені цілі, а робить це влучно, в тилу ворога і навіть за складних умов.

👉 Раніше Бельгія та Туреччина оголосили про намір увійти до міжнародної коаліції дронів. Її було ініційовано Латвією та Великою Британією на підтримку України.