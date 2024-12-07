Зеленський прибув до Парижа для зустрічей із лідерами країн

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до французької столиці. Про це повідомив “Укрінформ“ у суботу, 7 грудня.

📢 «Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні в Парижі перебуває також обраний президент США Дональд Трамп. Увечері глави держав і урядів приблизно 40 країн візьмуть участь в урочистій церемонії відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері. Собор, який є важливою пам’яткою архітектури, був серйозно пошкоджений під час пожежі п’ять років тому.

Напередодні французька сторона підтвердила візит Зеленського. Згідно з планом, президент Франції та України мають зустрітися о 18:00 за місцевим часом. Перед цим, за годину до зустрічі з Зеленським, Емануель Макрон проведе переговори з Дональдом Трампом.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері (фр. Notre Dame de Paris), яка відбудеться у суботу, 7 грудня, у Франції.