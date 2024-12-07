Субота, 7 Грудня, 2024
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Зеленський прибув до Парижа для зустрічей із лідерами країн

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до Парижа для зустрічей із лідерами країн

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до французької столиці. Про це повідомив Укрінформ у суботу, 7 грудня.

📢 «Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емануелем Макроном», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні в Парижі перебуває також обраний президент США Дональд Трамп. Увечері глави держав і урядів приблизно 40 країн візьмуть участь в урочистій церемонії відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері. Собор, який є важливою пам’яткою архітектури, був серйозно пошкоджений під час пожежі п’ять років тому.

Напередодні французька сторона підтвердила візит Зеленського. Згідно з планом, президент Франції та України мають зустрітися о 18:00 за місцевим часом. Перед цим, за годину до зустрічі з Зеленським, Емануель Макрон проведе переговори з Дональдом Трампом.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері (фр. Notre Dame de Paris), яка відбудеться у суботу, 7 грудня, у Франції.

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