Трамп та Зеленський можуть зустрітись у Франції на відкритті Нотр-Дама

Шостий президент України Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері (фр. Notre Dame de Paris), яка відбудеться у суботу, 7 грудня, у Франції. Про це повідомляє Le Monde. Захід також стане місцем першого закордонного візиту Дональда Трампа після його перемоги на виборах.

На урочистості очікується присутність близько 40 глав держав та урядів, зокрема президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, президента Італії Серджо Маттарелли, президента Польщі Анджея Дуди, президента Хорватії Зорана Мілановича, президента Болгарії Румена Радєва, президента Естонії Алара Каріса, президента Фінляндії Олександра Стубба та президента Литви Гітанаса Науседи.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн також підтвердила свою участь. Джерела в оточенні Зеленського зазначили виданню Le Monde, що його приїзд на подію дуже ймовірний.

Собор Нотр-Дам, який зазнав серйозних ушкоджень під час пожежі у 2019 році, відкривається після масштабної реставрації. Вартість робіт, які фінансувалися донорами зі 150 країн, склала близько 700 мільйонів євро. За даними Associated Press, на церемонії очікується участь представників щонайменше 50 країн, що підкреслює глобальний масштаб цієї події.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що глава уряду Франції Мішель Барньє звернувся до президента Еммануеля Макрона із проханням про відставку, але залишиться на посаді до призначення наступника. Президент Франції прийняв прохання прем’єра. Раніше, 4 грудня, Національна асамблея Франції висловила вотум недовіри прем’єру.