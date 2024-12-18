Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів

Шостий президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Брюсселя. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 18 грудня. Основною метою візиту є проведення переговорів із лідерами європейських країн щодо спільної позиції для забезпечення миру.

📢 «Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн», – зазначив Зеленський у своєму зверненні.

Він також розповів, що у рамках візиту заплановані зустрічі з лідерами та главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Європейської ради, президенткою Європейської комісії, а також представниками Великої Британії та інших держав.

📢 «Візьму участь у засіданні Європейської ради. Зміцнюємо Україну та всю нашу Європу. Вдячний усім, хто допомагає», – додав глава держави.

Напередодні стали відомі подробиці візиту Зеленського до столиці Бельгії. Зокрема оголошено про майбутню зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, яку підтвердили в НАТО.

Також планується обговорити подальші кроки співпраці між Україною та європейськими партнерами у сфері безпеки, економіки та політичної підтримки.

☝️ Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не має права вести переговори з російським диктатором володимиром путіним без погодження з Україною. Він також застеріг від спроб посередництва, які не мають реального впливу на ситуацію.