Четвер, 19 Грудня, 2024
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Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів

Шостий президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Брюсселя. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 18 грудня. Основною метою візиту є проведення переговорів із лідерами європейських країн щодо спільної позиції для забезпечення миру.

📢 «Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн», – зазначив Зеленський у своєму зверненні.

Він також розповів, що у рамках візиту заплановані зустрічі з лідерами та главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Європейської ради, президенткою Європейської комісії, а також представниками Великої Британії та інших держав.

📢 «Візьму участь у засіданні Європейської ради. Зміцнюємо Україну та всю нашу Європу. Вдячний усім, хто допомагає», – додав глава держави.

Напередодні стали відомі подробиці візиту Зеленського до столиці Бельгії. Зокрема оголошено про майбутню зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, яку підтвердили в НАТО.

Також планується обговорити подальші кроки співпраці між Україною та європейськими партнерами у сфері безпеки, економіки та політичної підтримки.

☝️ Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що жоден світовий лідер не має права вести переговори з російським диктатором володимиром путіним без погодження з Україною. Він також застеріг від спроб посередництва, які не мають реального впливу на ситуацію.

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