Зеленський просить Раду звільнити генерального прокурора

Шостий президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду звільнити Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Про це мовиться у проєкті постанови №12153. Документ був зареєстрований у парламенті в понеділок, 28 жовтня.

Варто зазначити, що нещодавно Костін вирішив подати у відставку на тлі скандалів, пов’язаних зі зловживаннями під час оформлення інвалідності прокурорам.

📢 «Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й персональна відповідальність. У тому числі політична відповідальність», – зазначив Костін.

Він також додав, що наразі у державі тривають перевірки та розслідування кримінальних проваджень, що розкривають численні випадки зловживань у системі прокуратури.

📢 «Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України», – визнав він.

Костін наголосив, що мають бути не лише скасовані неправомірні рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та виплати, але й забезпечена персональна політична відповідальність винних осіб.

📢 «Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю за правильне заявити про звільнення з посади генерального прокурора», – резюмував Костін.

Нагадаємо, Зеленський скликав засідання РНБО, на якому обговорювали зловживання з оформленням інвалідностей посадовцями різних державних органів. За результатами було затверджено перелік рішень, спрямованих на «повернення справедливості», які Зеленський схвалив відповідним указом.