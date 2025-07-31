Четвер, 31 Липня, 2025
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Зеленський про ніч масованої російської атаки на Київ

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський про ніч масованої російської атаки на Київ

У ніч на четвер, 31 липня, росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 ударних дронів-камікадзе та вісім ракет. Основною мішенню ворога стала столиця. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у зверненні на офіційних сторінках через Telegram та соцмережу Facebook.

За словами глави держави, внаслідок удару постраждали також Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Миколаївська області та передмістя Київщини. З моменту обстрілу на місцях працюють рятувальники, медики, поліція, пожежники та інші екстрені служби.

📢 «Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей», — зазначив Зеленський.

Очільник держави наголосив, що відповідальні за оборону роблять усе можливе, щоб убезпечити людей та оперативно ліквідувати наслідки ворожого удару.

📢 «Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий», — заявив Зеленський.

Він додав, що всі дипломатичні та військові інструменти для тиску на рф вже існують у партнерів України, і Київ розраховує на реалізацію всіх анонсованих кроків США та ЄС.

🧾 Після звернення президента оновлену інформацію оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, всі рятувальні підрозділи залучені до порятунку людей та розбору завалів.

📢 «На цей час відомо про сімох загиблих, серед яких одна дитина. Ще 64 людини отримали поранення, 50 із них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дев’ятеро дітей», — заявив Клименко.

Він зазначив, що медична допомога була оперативно надана 80 постраждалим, а інформація про кожну особу — ретельно перевіряється.

🔺 Особливо цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань. За попередніми даними, пошкоджено десятки житлових будинків, а також навчальні заклади, дитячі садки, лікарні та навіть одну з мечетей Києва. У більшості випадків — це звичайні будівлі без будь-якої стратегічної чи військової цінності.

Оборонці країни вважають, що атака була ретельно спланованою, її мета — перевантаження системи ППО.

📢 «Київ став головною мішенню для «Шахедів», інших дронів і ракет. Ворог намагався прорватися масовим запуском. Але сили й засоби на місцях достатні. Ми врятуємо всіх, кого можливо», — запевнив міністр.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про вісім загиблих та 135 постраждалих у столиці. Внаслідок нічного удару зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку, а також серйозно пошкоджено освітні та медичні установи.

⚠️ Станом на 16:45 31 липня кількість загиблих зросла до 11, серед них — дитина, а кількість поранених перевищила 90 осіб. Відомо, що серед врятованих — 24 людини, яких витягли з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місцях чергують кінологи, психологи, волонтери та екстрені служби.

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