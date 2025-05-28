Зеленський підтвердив участь у саміті G7

У середу, 28 травня, шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь у майбутньому саміті G7, що відбудеться у червні 2025 року в Канаді. Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на заяву глави держави, зроблену під час спілкування з журналістами.

📢 «На G7 мене запросив прем’єр-міністр (Канади – ред.) Марк Карні. Він головуючий. І я буду», – зазначив Зеленський.

Щодо участі у саміті Європейського Союзу, Зеленський додав:

📢 «Я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів».

☝️ Щодо саміту НАТО, президент наголосив, що формат участі України ще не узгоджено, хоча надійшли позитивні сигнали від Генерального секретаря Альянсу:

📢 «Генеральний секретар Марк Рютте висловив бажання бачити Україну серед учасників. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато», – підкреслив Зеленський.

Раніше глава держави повідомив, що Міністерство закордонних справ України вже активно готується до участі в саміті G7, який прийматиме Канада.

Учасники Групи семи вже опублікували спільну заяву на підтримку України, в якій засудили російську агресію та підкреслили:

📢 «Росія не отримає свої заморожені активи, поки не припинить агресію та не компенсує шкоду, яку завдала Україні».

☝️ Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює занепокоєння щодо участі шостого президента України Володимира Зеленського у майбутньому саміті в Гаазі. Все через ймовірність конфліктної ситуації з Дональдом Трампом.