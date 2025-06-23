Збільшилась кількість жертв російської атаки на Київ

До 7 людей збільшилася кількість загиблих у п’ятиповерхівці Шевченківського району. Також збільшилась й кількість постраждалих – до 34. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції, шукають та деблокують тіла загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Вже вивезено понад 140 тонн залишків будівельних конструкцій, зруйнованих росіянами.

Шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку росії на українські міста, яка сталася 23 червня. За його словами, ворог застосував 352 засоби ураження, зокрема 159 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed» і 16 ракет, а також балістичні ракети, ймовірно, з Північної Кореї.

📢 «Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з москви — російське керівництво демонстративно засуджувало “ракетно-бомбові” кроки. Сьогодні москва мовчить», — написав Зеленський у своєму Telegram.

У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок. Станом на ранок 23 червня в столиці загинули шестеро людей, ще 25 людей отримали поранення, з них четверо — діти.

За даними Київської міської військової адміністрації, з-поміж постраждалих 8 людей перебували у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що ураження зазнали об’єкти житлової та транспортної інфраструктури.

👉 Окрім того, в Білій Церкві загинула ще одна людина — жінка 1957 року народження. Там дрон влучив у лікарню. Також зафіксовані руйнування в медичному закладі, адміністративних і житлових будівлях.

📢 Зеленський також наголосив: «Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору».